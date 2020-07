Gigi Hadid mostra per la prima volta il pancione su Instagram

Più raggiante e solare che mai, Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il suo pancione. Il filmato e le foto hanno subito conquistato i fan, che hanno finalmente potuto vedere la modella in tutto il suo splendore.

Gigi Hadid: le prime immagini del pancione

Gigi Hadid, classe 1995, è una delle celebrity più glam e amate a livello mondiale. Da anni la modella statunitense è sotto i riflettori dei media per la carriera come protagonista assoluta nel mondo della moda e per la sua vita sentimentale.

Dal 2015 Gigi Hadid e Zayn Malik formano una delle coppie più seguite del mondo dorato di Hollywood; nell’aprile del 2020 la modella ha annunciato di essere in dolce attesa, conquistando i magazine a livello internazionale.

In questi mesi la coppia ha mantenuto il massimo riserbo godendosi il bellissimo momento in totale privacy, evitando di esporre immagini o video. Poche ore fa Gigi Hadid ha però partecipato a una diretta Instagram mostrandosi per la prima volta in tutta la sua abbagliante lucentezza; i fan hanno subito immortalato le immagini, che hanno immediatamente fatto il giro del web.