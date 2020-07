Tiziano Ferro con Francesco Totti: "Quanto mi manchi Roma": il video

Un filmato per mandare un saluto alla Città Eterna ricordando anche gli appuntamenti previsti per il 9 e il 10 luglio 2021

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato la cancellazione e il rinvio di tantissimi eventi, tra questi intere tournée di artisti italiani e internazionali che hanno dovuto posticipare al 2021 le date previste per quest’anno. Tra loro troviamo proprio Tiziano Ferro che nelle scorse settimane ha comunicato le nuove tappe del tour che lo vedrà protagonista il prossimo anno quando salirà su alcuni dei palchi più celebri e prestigiosi del Bel paese.

Poche ore fa il cantante ha conquistato il web condividendo un video sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

L'artista ha pubblicato il filmato del 2017, quando Francesco Totti salì sul palco dello Stadio Olimpico mandando il pubblico in visibilio. Tiziano Ferro ha poi ricordato i due appuntamenti del tour previsti allo Stadio Olimpico il 9 e il 10 luglio inviando un saluto alla Città Eterna: “L’unica e la sola. L’inimitabile. Come il suo Capitano. E non è questione di squadre, è questione de core”.

Il cantante ha poi concluso: “Quanto mi manchi Roma, oggi e sempre. Ma torneremo a riprenderci l’Olimpico: il 9 e il 10 luglio 2021!”