Tiziano Ferro annuncia un documentario su Amazon dal 6 novembre

Previsto inizialmente per giugno, “ Ferro ”, documentario sulla vita di Tiziano Ferro , sarà disponibile dal 6 novembre su Amazon. Ad annunciare la nuova data di uscita è stato lo stesso cantautore originario di Latina che sui social ha pubblicato uno scatto intenso con a corredo una didascalia che svela il suo nuovo progetto. “Ferro” è un documentario che racconterà il dietro le quinte della vita artistica e privata di Tiziano Ferro ed è stato creato sotto forma di diario quotidiano. L’iniziativa rientrava tra i tanti progetti previsti dal cantautore in vista dei suoi 40 anni. Tra questi anche il tour negli stadi, rinviato al prossimo anno a causa delle disposizioni previste per l’emergenza Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Già ad aprile la voce di “Non me lo so spiegare” e “Sere Nere” aveva annunciato che il documentario non sarebbe uscito per la data prevista, una scelta inevitabile perché, come dichiarato dallo stesso Tiziano Ferro, non gli sembrava il momento ideale per proporre un contenuto simile.

Le nuove date del tour negli stadi

Il 2020 doveva rappresentare per Tiziano Ferro l’occasione per ritornare ad esibirsi negli stadi. Il cantautore aveva annunciato da un anno le date del suo tour nato per festeggiare i 40 anni e proporre dal vivo le canzoni di “Accetto Miracoli”, il suo ultimo album. La pandemia ha ovviamente cambiato i piani previsti per l’estate 2020 e così tutte le date sono state riprogrammate per il prossimo anno. Tiziano Ferro ha aggiornato quasi quotidianamente i suoi fan per dare informazioni certe e non deludere tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto. Dopo le ultime disposizioni governative, l’organizzazione ha diramato le nuove date del tour negli stadi di Tiziano Ferro. Questo il nuovo calendario:

6 giugno 2021 · Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

9 giugno 2021 · Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 giugno 2021 · Modena, Stadio Braglia

15 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 giugno 2021 · Torino, Stadio Olimpico

26 giugno 2021 · Napoli, Stadio San Paolo

29 giugno 2021 · Bari, Stadio San Nicola

6 luglio 2021 · Ancona, Stadio del Conero

9 luglio 2021 · Roma, Stadio Olimpico (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 luglio 2021 · Roma, Stadio Olimpico (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 luglio 2021 · Padova, Stadio Euganeo

18 luglio 2021 · Cagliari, Fiera

Sicilia · data da annunciare

Il successo di “Balla per me” con Jovanotti

Per l’estate 2020 Tiziano Ferro ha deciso di lanciare come singolo “Balla per me”, presente nell’album “Accetto Miracoli”. La canzone è l’unica collaborazione presente nel progetto e vede la partecipazione di Lorenzo Jovanotti. Con oltre 3 milioni e 500 mila visualizzazioni, il video della canzone è tra i più visti delle ultime settimane e il brano è tra i più trasmessi dalle radio candidandosi ad uno dei tormentoni della stagione estiva.