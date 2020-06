Tiziano Ferro, annunciate le nuove date del tour del 2021

Dopo l’uscita del video di Balla per me con Jovanotti, Tiziano Ferro ha annunciato le date riprogrammate per il tour che avrebbe dovuto tenersi questa estate

Tiziano Ferro: il video dell’annuncio delle nuove date

Pochi minuti fa Tiziano Ferro ("Balla per me" il video con Tiziano Ferro e Jovanotti) ha svelato le date delle nuove tappe con cui girerà in lungo e in largo il Bel paese, questo l’inizio del suo messaggio: “Inizia la settimana con una bellissima notizia, abbiamo le nuove date del tour del 2021. Ricordo a tutti gli amici che hanno acquistato i biglietti che rimarranno validi anche per il 2021”.

Il tour partirà il 6 giugno presso lo stadio G. Teghil di Legnano Sabbiadoro per poi proseguire in numerose città, ovvero Firenze, Modena, Milano, Torino, Napoli, Bari, Ancona, Roma, Padova e Cagliari, al momento nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda la Sicilia ma il cantante ha fatto sapere che la regione ospiterà un concerto.

Per quanto concerne i biglietti venduti, i ticket acquistati rimarranno validi, unica modifica per quanto riguarda il concerto romano che andrà incontro a un cambiamento nell’assegnazione di alcuni posti vista la differente disposizione del palco a causa degli Europei di Calcio. Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul profilo Instagram dell’artista.

Ecco le date:

6 giugno 2021 · Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

9 giugno 2021 · Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 giugno 2021 · Modena, Stadio Braglia

15 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 giugno 2021 · Milano, Stadio San Siro (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 giugno 2021 · Torino, Stadio Olimpico

26 giugno 2021 · Napoli, Stadio San Paolo

29 giugno 2021 · Bari, Stadio San Nicola

6 luglio 2021 · Ancona, Stadio del Conero

9 luglio 2021 · Roma, Stadio Olimpico (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 luglio 2021 · Roma, Stadio Olimpico (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 luglio 2021 · Padova, Stadio Euganeo

18 luglio 2021 · Cagliari, Fiera

Sicilia - data da annunciare