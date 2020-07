Dopo una breve diretta Instagram con Gino Castaldo nel canale Officina Pasolini, Tiziano Ferro (FOTO) e Tosca hanno registrato a sorpresa un duetto di “Accetto Miracoli”, brano del cantautore di Latina e presente nell’ultimo album pubblicato a novembre. Il video è disponibile su YouTube ed è stato svelato proprio durante la chiacchierata su Instagram. Tiziano Ferro ha parlato dei progetti presenti e futuri con uno sguardo fino al tour negli stadi posticipato al 2021 a causa delle disposizioni stabilite per fronteggiare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Tosca ha rivelato di aver ascoltato l’album “Accetto Miracoli” durante il lockdown e di essere affascinata dalla versione in spagnolo della title track dove Tiziano Ferro ha duettato con Ana Guerra. La cantante, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ha rivelato di temere molto il duetto con Tiziano Ferro ma che una volta conosciuto il pezzo le è entrato nel cuore.

Il duetto di “Accetto Miracoli” con Tosca

Tiziano Ferro ha così raccontato che “Accetto Miracoli” non era previsto come singolo. Il cantautore non voleva che uscisse: “La canzone è tutta emozione, quasi non capisci dove inizia e dove finisce” ha spiegato ma alla fine è stato convinto dai suoi discografici e dal suo manager a rilasciare il brano come singolo. Tosca ha così sottolineato quanto abbia apprezzato questa canzone e così Tiziano Ferro si è rivolto a lei complimentandosi per la sua esecuzione: “Ti ringrazio ma se non la canti come la canti tu non arriva. Tu eri la persona giusta”. Un duetto da brividi che ha subito entusiasmato i fan dei due cantanti.