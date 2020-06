Gigi e Bella Hadid vendono i loro accessori (iconici) per beneficenza

L’asta “The Way We Wore It”, progetto avviato da Hardly Ever Worn It (HEWI) e British Vogue, ha riunito numerose celebrità per raccogliere fondi a sostegno dell’NHS Charities Together e della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Tra queste presenti anche Gigi (FOTO) e Bella Hadid (FOTO) che hanno scelto di contribuire donando alcuni tra gli accessori più iconici in loro possesso. Bella è riuscita a raggiungere la quota di 10.800 sterline con un paio di stivali di Miu Miu, indossati poco prima ad un’altra asta di beneficenza. La modella ha raccontato la scelta fatta: “Sono molto legata a questi stivali. Li ho indossati per la campagna primavera / estate 2020 del marchio. All'inizio erano semplicemente beige, ma quando sono stati aggiunti schizzi di vernice, ho capito che gli stivali stavano diventando un'opera d'arte”. Bella Hadid ha infine dichiarato di essere felice di aver potuto mettere all’asta questo accessorio perché rappresenta un’occasione perfetta e utile alla causa.

Il selfie di Gigi Hadid e Zayn per presentare l’asta

Anche la sorella Gigi Hadid ha scelto di partecipare all’asta di beneficenza e dimostrare il proprio sostegno alle due organizzazioni. La modella ha scelto di mettere all'asta una pochette marsupio Saddle Jacquard Dior di colore bordeaux, un accessorio iconico imperdibile. L’oggetto è stato acquistato per 4000 sterline. Gigi ha dichiarato: “Apprezzo l'opportunità avuta e spero che chiunque possa partecipare contribuendo all’asta. Zayn (il fidanzato) e io inviamo il nostro amore e i nostri migliori auguri a tutti”. Per presentare il proprio accessorio, Gigi Hadid (la modella parla della sua gravidanza) ha scelto un modo decisamente creativo coinvolgendo Zayn come modello (FOTO). Il cantante è apparso di spalle senza maglietta in un selfie pubblicato dalla stessa modella. Lei lo abbraccia e scatta il selfie allo specchio, lui invece indossa la pochette marsupio.