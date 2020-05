Gigi Hadid parla della gravidanza per la prima volta

Gigi Hadid, la diretta rivelatrice

Si trova in isolamento nella sua tenuta in Pennsylvania, Gigi Hadid. Qui, nella fattoria di famiglia, sta trascorrendo la quarantena richiesta dalla pandemia (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) insieme a Zayn e alla sua famiglia.

Da poco tornata al lavoro, seppur senza muoversi da casa, la top è stata protagonista di una diretta beauty: con l’aiuto della sua make-up artist, Erin Parsons, ha realizzato un make-up utilizzando esclusivamente prodotti Maybelline (di cui è testimonial). E ha colto l’occasione per raccontarsi un po’ ai suoi 54 milioni di followers.

Diventerà mamma per la prima volta a settembre, Gigi Hadid. E, nel corso della diretta, ha colto un po’ tutti di sorpresa confessandosi sul suo fidanzato e su quella gravidanza. Mentre parlava dei suoi zigomi (tondi e rosati per natura), la modella ha fatto una rivelazione: quando ha preso parte alle Fashion Week di New York, Milano, Londra e Parigi, lo scorso febbraio, era già in dolce attesa. «La gente pensava mi fossi fatta un filler, talmente il mio viso era rotondo: ma io ho le guance così da quando sono nata. Senza contare che a febbraio ero già incinta di due mesi», ha detto. Per poi, una volta finito il trucco, nominare anche Zayn: «Mi sento davvero bella, vorrei avere un posto in cui andare. Quando torno a casa dal lavoro, Zayn sa riconoscere se il make-up me l’ha fatto Erin. Gli piace molto il lavoro che fa su di me» ha spiegato ai suoi followers.

“Mi sono divertita moltissimo oggi con il live di Maybelline insieme ad Erin Parsons. Abbiamo creato un tutorial per un trucco naturale, perfetto per chi ha riunioni di lavoro online” ha poi commentato, postando le foto del risultato.