Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie

Dovrebbe tenersi oggi il vertice tra governo e maggioranza sulla scuola, slittato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei ministri, mentre si intensificano i contatti per arrivare entro due settimane a un decreto per lo sblocco dei cantieri. Il Parlamento lavora intanto sulle modifiche al dl Rilancio, tra le proteste degli esclusi, come le zone rosse non ammesse al Fondo anti-Covid. Le Regioni chiedono un incontro mentre la Confindustria, per voce del neopresidente Carlo Bonomi, sollecita interventi selettivi e richiama i sindacati a evitare uno scontro sui contratti.

