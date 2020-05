Movida, si teme primo weekend post lockdown: aumentano i controlli

L’Italia si avvia verso il primo fine settimana dopo l’ulteriore alleggerimento delle misure di lockdown, avvenuto il 18 maggio. Timori per assembramenti nei luoghi del divertimento. Il Ministero dell'Interno rafforza i controlli, i presidenti di Regione minacciano nuove ordinanze. A Roma mille agenti in campo

L’Italia si avvia verso il primo weekend che fa seguito all’ulteriore alleggerimento delle misure di lockdown avvenuto il 18 maggio (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE). E in questo fine settimana di Fase 2 con più libertà, complice il bel tempo quasi estivo, crescono i timori per eventuali assembramenti. In particolare c’è preoccupazione per il ritorno alla “movida” post coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Per evitare il rischio di una nuova impennata di contagi (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA), il ministero dell'Interno ha deciso di rafforzare i controlli e i presidenti di Regione minacciano nuove ordinanze. Intanto fonti del ministero della Salute smentiscono che le riaperture dei confini regionali avverranno solo tra territori a contagio omogeneo (LE TAPPE - GRAFICHE).

Preoccupazione da Nord a Sud approfondimento Coronavirus, le nuove abitudini dopo la pandemia. FOTO Il primo fine settimana dopo l'uscita da lockdown preoccupa perché la curva discendente dell'epidemia sembra aver riportato la gente in strada per i divertimenti abituali, da Nord a Sud. Solo a Roma la Questura schiererà circa mille agenti delle forze dell'ordine per sorvegliare la movida, evitare assembramenti e sanzionare chi non rispetterà distanze e uso della mascherina, compresi i gestori dei locali se troppo tolleranti. Le multe possono arrivare fino a 3 mila euro. Il timore dei governatori è che l'affollamento possa creare nuovi focolai e mettere a rischio le riaperture delle attività produttive ripartite dal 18 maggio (LE FOTO DELLE RIAPERTURE). L'orizzonte è ora quello del ritorno alla mobilità fra regioni dal 3 giugno. Le decisioni sulle aperture dei confini verranno prese sulla base dei dati epidemiologici di fine mese. E secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità (Iss), tutte le regioni presentano un rischio basso, tranne la Valle d'Aosta (basso-moderato) e la Lombardia che resta sotto osservazione. Le ordinanze anti-movida Per il momento, sindaci e governatori sono al momento impegnati soprattutto nel varo di nuove ordinanze anti-movida. In prima linea Vincenzo De Luca in Campania, che ha ritardato l'apertura di molte attività rispetto al resto del Paese e ora ha nel mirino i "cafoni" - così li chiama - decisi a fare tardi in strada. "Cogliamo l'occasione per umanizzare i momenti di incontro - ha detto - affinché non ci si rincretinisca di alcol e droghe" e annuncia la "chiusura dei baretti alle 23". Intanto, a pochi giorni dall'apertura chiude il Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. "Troppe infrazioni", la motivazione.