Dopo le immagini degli assembramenti notturni scattate nei primi giorni di riapertura, e le relative polemiche, il primo sabato sera di libertà ha visto in tante città un aumento dei controlli delle forze dell’ordine. In alcuni centri, come Brescia, è in vigore il coprifuoco: i locali chiudono alle 21.30. A Milano il temporale ha convinto molti a restare a casa