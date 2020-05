1/10

"Oggi la claire del Pogue Mahone's resterà a mezz'asta". Così uno storico pub di Milano, in Corso Lodi, ha voluto richiamare i suoi clienti che in queste prime sere post lockdown hanno faticato a osservare il distanziamento anti-coronavirus. Per protesta il locale ha chiuso per una sera

