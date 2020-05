Spiagge, in Romagna anticipata la stagione balneare: via il 23 maggio

Anticipata di due giorni la ripartenza nelle strutture già adeguate alle misure per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. La raccomandazione, ribadita dalla Regione, è di evitare il concentramento solo in alcune porzioni del litorale, per facilitare il distanziamento tra le persone

In Romagna lidi e stabilimenti, che si sono già adeguati per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, riapriranno sabato 23 maggio, in anticipo di due giorni rispetto all'avvio ufficiale della stagione balneare sulla Riviera Adriatica, inizialmente prevista per lunedì 25 (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Le raccomandazioni della Regione

La decisione è stata presa dalla Regione Emilia-Romagna. La raccomandazione, ribadita dall'amministrazione, guidata da Stefano Bonaccini, è di evitare il concentramento solo in alcune porzioni di spiaggia, per facilitare e garantire sicurezza e distanziamento tra le persone. Nelle spiagge libere i Comuni possono prevedere accessi contingentati.