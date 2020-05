5/15 ©Getty

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia - come i racchettoni - o in acqua - ad esempio nuoto, surf, windsurf, kitesurf - possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento. Per gli sport di squadra, come beach volley e beach soccer, sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti (nella foto surfisti a Rimini)