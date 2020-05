Coronavirus Italia, Brusaferro (Iss): curva epidemica procede in calo

La conferenza stampa dell'Istituto superiore di Sanità. Il presidente: "In tutte le regioni i casi sono in decremento". Cresce, ha spiegato, la quota degli asintomatici. Ma ha ribadito: "Il virus circola ancora, non possiamo allentare le misure di protezione individuale"

"In tutte le regioni i casi di coronavirus sono in decremento, ma rimangano le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese”. A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, durante la conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Brusaferro ha sottolineato come la curva epidemica proceda in calo. Ma ha sottolineato: "Oggi il virus ancora circola e non possiamo allentare le misure di protezione individuale" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE GRAFICHE).

In crescita la quota degli asintomatici

"La curva epidemica è stabile e in calo”, ha spiegato il presidente dell’Iss. “Anche in Lombardia c'è un decremento giornaliero dei casi", ha aggiunto. Anche il piccolo picco in Molise e Umbria, ha spiegato, è rapidamente rientrato. Brusaferro ha poi rilevato che “cresce la quota degli asintomatici o di persone con pochi sintomi”. “Ora tanto più andremo verso un numero di casi limitato tanto più il sistema sarà sensibile per individuare subito i casi", ha detto.

Brusaferro: indice Rt non è una pagella ma uno strumento dinamico

Brusaferro ha spiegato che c’è una grande oscillazione dell'indice Rt di contagio sul territorio. Ma Rt non è un giudizio o una pagella per le regioni, ha detto, ma uno strumento dinamico che ci aiuta a capire cosa succede e va letto con altri dati. "Non possiamo escludere un incremento nelle prossime settimane, ma non si tratta di una pagella settimanale delle regioni. Però possiamo incamminarci con fiducia, sapendo che ci potranno essere momenti di incremento dei casi ma sapendo anche che abbiamo un sistema capace di intercettarli”, ha detto. I dati che oggi abbiamo sono dati buoni, ha aggiunto, ma sono dati che ci danno la garanzia della capacità delle regioni di intervenire. In questo momento, ha ribadito, serve la collaborazione di tutti.