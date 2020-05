Covid-19, Inail: in Italia oltre 43mila denunce di contagi sul lavoro

L'istituto informa che i casi sono 6mila in più rispetto all'ultimo monitoraggio. I morti in totale sono 171. La metà dei contagi riguarda impieghi nell'ambito sanitario e assistenziale

Più di 43mila denunce per infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19 nel periodo tra fine febbraio e inizio maggio. Sono questi i dati forniti dall’Inail, che spiega che in 171 di questi casi si tratta di infortunio mortale. La metà delle denunce riguardano posti di lavoro nell’ambito sanitario e assistenziale (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE GRAFICHE).