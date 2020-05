Coronavirus, Aifa: “Vaccino pronto tra primavera e estate 2021”

Come riferito da Nicola Magrini, durante la conferenza stampa dell’Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, nonostante i risultati positivi delle sperimentazioni in corso, è improbabile che un vaccino possa essere disponibile prima del prossimo anno

“Il tempo ragionevole per pensare a un vaccino è primavera, estate prossima”. A riferirlo è il dg dell'Aifa, Nicola Magrini, rispondendo a una domanda sul tema durante la conferenza stampa settimanale dell’Istituti Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia di Covid-19. “Non penso per settembre ci possa essere alcun vaccino disponibile, pur contando risultati molto buoni, come sembrano gli studi di fase 1. Speriamo l'anno prossimo e speriamo sia più di uno e che le capacità di produzioni siano adeguate".

Magrini: “Vedremo se Italia concorrerà con un proprio vaccino"

"Ci sono più vaccini promettenti, 5-6 in fase avanzata, e anche l'Italia partecipa in diversi modi”, ha aggiunto l’esperto. “Sono in corso accordi con 4 Paesi europei, di cui l'Italia è parte per assicurare la produzione a livello europeo e vediamo se il nostro Paese concorrerà anche con proprie scoperte, con un proprio vaccino”.