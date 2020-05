Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 22 maggio

I decessi totali sono 32.616. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 595. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.160 persone. Record di tamponi eseguiti in 24 ore: sono stati 75.380. Quelli complessivi sono 3.318.778

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 228.658. Le vittime, in totale, sono 32.616, con un incremento di 130 decessi rispetto a ieri, 21 maggio. Le persone attualmente positive sono 59.322. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.160, per un totale di 136.720. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 595, 45 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.957 (-312). Sono invece 49.770 le persone in isolamento domiciliare (-1.281). È record di tamponi eseguiti in 24 ore: sono stati 75.380. Sono 3.318.778 quelli eseguiti in totale. Sono invece 2.121.847 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

15.784 in Lombardia

3.757 in Piemonte

4.037 in Emilia-Romagna

1.854 in Veneto

1.009 in Toscana

1.407 in Liguria

669 nel Lazio

990 nelle Marche

404 in Campania

455 nella Provincia autonoma di Trento

482 in Puglia

268 in Sicilia

325 in Friuli Venezia Giulia

394 in Abruzzo

291 nella Provincia autonoma di Bolzano

74 in Umbria

128 in Sardegna

143 Valle d'Aosta

96 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise.