Naufragio Costa Concordia, oggi udienza su semilibertà per Schettino

Davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma si tiene oggi l’udienza per decidere se concedere o meno la semilibertà all'ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. Schettino è detenuto a Rebibbia e, nel caso in cui venisse accolta la sua istanza, potrebbe lasciare il carcere durante il giorno per un lavoro esterno ascolta articolo

Si tiene oggi, davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma, l’udienza per decidere se concedere o meno la semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. L’udienza era prevista il 4 aprile, ma è slittata a oggi perché è cambiato il giudice relatore.

La richiesta di semilibertà di Schettino Schettino, attraverso la sua avvocata Paola Astarita, ha presentato una istanza nella quale chiede di potere accedere al regime di semilibertà. L’ex comandante è detenuto a Rebibbia e ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere. "Io mi auguro che vinca non il mio assistito ma il diritto", ha detto Astarita. Prima di questa ci sono state altre udienze, tutte rinviate per approfondimenti da parte dei giudici. Vedi anche Costa Concordia, slitta ad aprile udienza su semilibertà per Schettino

Il naufragio della Costa Concordia Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, è recluso nel carcere di Rebibbia dal 13 maggio 2017, dopo la sentenza che lo ha condannato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell'imbarcazione. Il 13 gennaio 2012, nel naufragio della nave di fronte all'Isola del Giglio, hanno perso la vita 32 persone e centinaia sono rimaste ferite: Schettino aveva deciso di cambiare rotta e avvicinarsi alla costa per un "inchino" di fronte al centro abitato, ma alle 21.47 la Costa Concordia ha colpito uno scoglio e ha iniziato ad affondare. Vedi anche Naufragio Concordia, Francesco Schettino ha chiesto la semilibertà

La vicenda giudiziaria La vicenda giudiziaria è iniziata pochi giorni dopo il disastro, il 16 gennaio, quando Schettino è stato arrestato. Il comandante è finito prima in carcere e poi ai domiciliari. In quei giorni è stata anche diffusa la telefonata tra Schettino e il capitano della Capitaneria di Livorno Gregorio De Falco: l'ordine di quest'ultimo a Schettino, quel "vada a bordo, c...." mentre il comandante era già sceso dalla nave, ha fatto il giro del mondo. Il 5 luglio dello stesso anno sono stati revocati i domiciliari e per Schettino è rimasto l'obbligo di dimora a Meta di Sorrento. Il 20 dicembre 2012 si sono chiuse le indagini: 8 gli indagati, compreso Schettino. Vedi anche Dodici anni dal naufragio della Concordia, chi erano le 32 vittime

Le accuse Per Schettino le accuse erano di omicidio plurimo colposo, naufragio, abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse, abbandono di nave e omessa comunicazione dell'incidente alle autorità marittime. Il 22 maggio 2013 il gup l’ha rinviato a giudizio, revocando l'obbligo di dimora. A luglio le prime condanne: cinque coimputati hanno patteggiato pene tra un anno e 6 mesi e due anni e 10 mesi. Il 15 febbraio 2015 è arrivata per Schettino la condanna a 16 anni, confermata anche dalla corte d'appello di Firenze. La sentenza è diventata definitiva il 12 maggio 2017 in Cassazione. Nell'ambito del processo, Costa Crociere ha patteggiato una sanzione da un milione di euro. Vedi anche Dal Titanic a Moby Prince, gli incidenti navali più gravi della storia