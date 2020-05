Coronavirus, scuola: è muro contro muro sui precari. Conte media

Nessuna intesa sul tema dei concorsi. Il vertice, alla presenza del presidente del Consiglio, del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e dei capigruppo della maggioranza, non ha prodotto un accordo. Una nuova riunione si dovrebbe tenere sabato

Stallo. Questa la sintesi del vertice sulla scuola durato tre ore a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consiglio, del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e dei capigruppo della maggioranza. Al centro del braccio di ferro su cui non si è ancora trovato un accordo, il concorso straordinario, per circa 25 mila posti, per i precari che insegnano da più di tre anni.