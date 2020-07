Enrico Nigiotti: nuovo look per il cantante

La voce di Notturna ha mostrato ai fan il suo nuovo look facendo il pieno di like su Instagram

Taglio corto o lungo? Capelli mossi o rasati a zero? Negli anni tante star di Hollywood hanno sorpreso il pubblico con cambi d’immagine davvero radicali, da George Clooney a Colin Farrell, da Jason Momoa a Richard Gere passando per Bradley Cooper, Antonio Banderas e Orlando Bloom (FOTO), quest’ultimo in procinto di diventare padre della prima bambina con Katy Perry.

Enrico Nigiotti: un taglio con il passato approfondimento Star: meglio con i capelli corti o capelloni? Se le star internazionali hanno appunto conquistato i media con i loro cambiamenti, sulla stessa lunghezza d’onda troviamo Enrico Nigiotti che ha mostrato il nuovo look tramite un post sul suo profilo Instagram che vanta più di mezzo milione di follower. La voce di Baciami Adesso ha deciso di dare un taglio al passato salutando la sua lunga e folta chioma in favore di uno nuovo stile. Il look è stato molto apprezzato dai fan che hanno scritto numerosi commenti di affetto, al momento lo scatto conta più di 50.000 like.