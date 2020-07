Joker, Todd Phillips uno scatto mai visto prima

Joker: successo di pubblico e critica

approfondimento

Joker, le foto di backstage con Joaquin Phoenix

Joker si è rivelato un trionfo mondiale dominando i box office in ogni angolo del pianeta. Infatti, la pellicola ha chiuso la sua corsa superando la cifra record di un miliardo di dollari grazie alla quale si è imposta come la sesta con il box office più alto nel 2019, la trentunesima nella storia della settima arte e la prima per incasso nella classifica dei film vietati ai minori di diciassette anni diventando anche l’unica a superare quota un miliardo.

Se il pubblico ha risposto molto positivamente al lavoro di Todd Phillips, la critica non è stata da meno, infatti Joker ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti conquistando la scena mediatica degli ultimi mesi, tra questi due trionfi agli Academy Awards come Miglior attore protagonista e Migliore colonna sonora e altrettanti ai Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico e Migliore colonna sonora originale.

Da ricordare anche il Leone d'oro alla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.