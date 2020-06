George e Amal in crisi? Divorzio da 500 milioni di dollari

La convivenza forzata, imposta dall'emergenza legata al Coronavirus, avrebbe amplificato i rumors su una possibile rottura. La coppia vivrebbe separata in casa, George e Amal frequenterebbero già altre persone

Non avrebbero retto al lockdown ( LO SPECIALE CORONAVIRUS ). George Clooney e la moglie Amal Alamuddin , sarebbero pronti a dirsi addio. Sulla stampa internazionale, dal Globe Magazine al National Enquirer, le voci su una probabile crisi di coppia si rincorrono da tempo, ma ora i rumors si sono fatti più insistenti. Si parla addirittura di un divorzio, già pronto, da 500 milioni di dollari e c’è anche chi sostiene che, sebbene vivano ancora sotto lo stesso tetto, i coniugi più glamour di Hollywood ( LA FOTOSTORIA ) frequenterebbero già altre persone. Di più. Amal pare non sopporti trascorrere troppo tempo a Villa Oleandra, la residenza sul Lago di Como acquistata dall’attore molti anni fa, dove lui ama rifugiarsi e questo sarebbe motivo di liti frequenti.

UNA COPPIA VINCENTE

Certo è che l’attore e l’avvocatessa per i diritti umani formano un duo davvero vincente, almeno sulla carta. La loro è un’unione cominciata con un matrimonio da favola, a Venezia, nel 2014 e proseguita con la nascita dei due gemelli Ella e Alexander, che da poco hanno compiuto tre anni. Addirittura, per il divo internazionale e la paladina dei più deboli, si è più volte parlato – a coronamento delle loro carriere - di un futuro alla Casa Bianca. Difficile credere che pochi mesi di convivenza forzata, imposta dall’emergenza legata al Coronavirus, possano aver messo a repentaglio – come una coppia comune - la loro relazione.

Se l’amore tra George Clooney e Amal Alamuddin finisse davvero, sarebbe un duro colpo per gli appassionati delle love stories hollywoodiane. Dopo la rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie, sono proprio George e Amal i personaggi dello showbiz che più fanno sognare il pubblico.