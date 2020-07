Riccardo Scamarcio diventa padre, primo figlio da Angharad Wood

Riccardo Scamarcio: la sua dolce metà

Riccardo Scamarcio, classe 1979, è uno degli attori più popolari, amati e seguiti dal pubblico del Bel paese. Nel corso degli anni l’artista, nato a Trani il 13 novembre, ha conquistato spettatori e critica imponendosi come figura di spicco della settima arte.

Poche ore fa il magazine Diva e Donna ha lanciato l’indiscrezione secondo cui l’attore starebbe per diventare padre per la prima volta. Infatti, il cuore di Riccardo Scamarcio (FOTO) batterebbe per Angharad Wood, di cui però non si hanno molte informazioni, stessa cosa per le foto, infatti le uniche disponibili sono quelle pubblicate dal settimanale.

Secondo quanto trapelato sul web, la compagna sarebbe una manager di origini londinesi di quarantasei anni. Angharad Wood sembrerebbe anche essere una grande amante della privacy, motivo per il quale non risultano suoi profili Instagram.

RICCARDO SCAMARCIO E ANGHARAD WOOD: LA COPPIA È GIÀ SPOSATA?

Il settimanale ha immortalato la coppia in giro per le strade della Città Eterna, ma un’altra notizia ha conquistato l’attenzione mediatica. Infatti, stando ad alcune ipotesi, l’attore e la manager potrebbero anche essere già convolati all’altare, visto l’anello indossato da Angharad Wood alla mano sinistra.