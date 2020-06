I migliori personaggi di George Clooney, da Ocean's Eleven a Catch 22

George Clooney è uno degli attori più apprezzati del panorama mondiale. La sua carriera ha avuto inizio in televisione ed è stato uno dei pochi a riuscire con enorme successo a lasciarsi alle spalle il piccolo schermo. Negli anni si è affermato al cinema con risultati esaltanti. Ha collezionato otto nomination agli Oscar, vincendo nel 2006 come miglior attore non protagonista per “Syriana” e nel 2013 per la produzione di “Argo”. Ecco nel corso degli anni i suoi personaggi migliori, tra TV e cinema