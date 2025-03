Ballo della Rosa 2025, tutti i look delle royals di Monaco. FOTO

La tradizionale serata benefica, evento glamour per eccellenza del Principato, ha visto i Grimaldi fare sfoggio di look da sera eleganti ed esuberanti, in linea col tema festoso scelto per la cinquantanovesima edizione: "Sunset Ball" nei Caraibi.

La principessa Charlene ha scelto il pizzo e lo stile italiano di Dolce&Gabbana.

Alexandra di Hannover, la figlia più piccola di Carolina di Monaco, si è distinta con un romantico abito rosa dai volumi couture



A cura di Vittoria Romagnuolo