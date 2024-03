7/15 ©IPA/Fotogramma

Ammiratissime le figlie di Carolina di Monaco che hanno interpretato la notte di beneficenza con due mood eleganti ma molto differenti. Raffinatissimo lo stile di Alexandra di Hannover che ha optato per un abito scuro dalla linea a sirena, senza spalline e con un grosso fiocco frontale, un abito relizzato su misura da Celine. Charlotte Casiraghi era, come sempre in abito Chanel, un modello grigio argento con decorazioni cobalto. In smoking Ben Sylvester Strautmann