3/14 ©IPA/Fotogramma

Charlène di Monaco è apparsa radiosa in total white, uno stile che sembra preso in prestito dal mondo degli abiti da sposa. Il modello da sera, dalla linea morbida e fluida, è a maniche lunghe, ha una cinta in vita ed è doppiato con tulle interamente ricamato con perline e paillettes tono su tono che regalano alla creazione un bagliore di ghiaccio. In armonia, la pochette dal design arrotondato e le scarpe a punta col tacco





Charlene di Monaco rilancia l'abito di jeans. Scopri come indossare l'inconico capo denim