Come sempre, Charlotte Casiraghi ha catturato l'attenzione tra gli altri per la sua inconfondibile bellezza. La figlia della Principessa Carolina, da volto Chanel, ha indossato un look firmato dalla Maison francese, un abito lungo con le spalline chiaro, interamente decorato con paillettes e leggermente trasparente caratterizzato da un grazioso bordo di piume. Il dress che è apparso in passerella nella collezione Ready To Wear Spring/Summer 2023 ha nascosto le forme della presunta terza gravidanza della trentaseienne

Charlotte Casiraghi è incinta del suo terzo figlio