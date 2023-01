Charlotte Casiraghi è incinta del suo terzo figlio

In attesa di conferme dai diretti interessati, la stampa estera annuncia la notizia dell'arrivo di un nuovo bebè nel Principato di Monaco dove quest'anno nascerà anche il primogenito di Louis, figlio della principessa Stephanie e Daniel Ducruet Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non ci sarebbero dubbi per la stampa estera di settore: Charlotte Casiraghi è in dolce attesa e il suo terzo figlio, di cui non si conosce ancora il sesso, potrebbe arrivare la prossima estate.

Fonti vicine alla figlia della principessa di Monaco Carolina confermerebbero la gravidanza la cui notizia è stata riportata da Hello! e da Voici ma che non è stata commentata in alcun modo dalla diretta interessata e da suo marito Dimitri Rassam.

Rotondità sospette negli scatti recenti approfondimento Charlotte Casiraghi special guest alla sfilata Cruise di Chanel. FOTO Se Charlotte Casiraghi diventerà mamma per la terza volta il suo bambino potrebbe essere il secondo nuovo nato in casa Grimaldi nel 2023, stagione segnata anche dall'arrivo del primogenito di Louis Ducruet (cugino di Charlotte) e di Marie Chevallier. Il figlio della principessa Stephanie e Daniel Ducruet aveva annunciato insieme a sua moglie l'arrivo di una bambina via Instagram a metà dello scorso dicembre.

I royal watcher, che tengono sempre accesi i riflettori sulla figlia di Stefano Casiraghi, non hanno sospettato della gravidanza della trentaseienne nelle sue uscite recenti, tra cui l'accensione delle luci di Natale al Casinò, evento del Principato a cui ha partecipato insieme alla Principessa Charlène. Parte dei dubbi sarebbero stati fugati da alcune foto che ritraggono le nuove rotondità della Casiraghi ospite di Fiesta on Saturday, un programma televisivo spagnolo.



Charlotte Casiraghi sogna una femmina GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Charlotte Casiraghi è molto riservata sulla sua vita privata al punto e anche le sue apparizioni pubbliche col marito Dimitri Rassam sono piuttosto rare. La coppia, sposata dal 2019, si è mostrata in pubblico lo scorso novembre, in occasione della Festa del Principato, evento di rilevanza nazionale cui ha partecipato l'intera famiglia Grimaldi.

Charlotte e Rassam sono già genitori di Balthazar che è nato nel 2018, ed entrambi hanno avuto figli dalle loro precedenti relazioni: Charlotte, come è noto è già madre di Raphaël, nato nel 2013 da una relazione col marocchino Gal Elmaleh. Dimitri Rassam, produttore e figlio dell'attrice e modella francese Carole Bouquet, a sua volta, era già padre di Daria, la cui madre è la modella russa Masha Novoselova.

Secondo la stampa francese, la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, già mamma di due maschi, sognerebbe una bambina, ma anche per questo occorrerà aspettare del tempo e, soprattutto, qualche conferma ufficiale.