2/15 ©IPA/Fotogramma

Osservatissima, come sempre, anche la principessa Carolina, in tailleur rosa e cappello dalla falda larga, sul balcone in attesa della parata, insieme alle figlia Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover, lodate per i loro look, appropriati e di classe. Con loro ci sono i piccoli Francesco e Stefano Casiraghi, figli di Pierre

Charlotte Casiraghi: i suoi look più iconici