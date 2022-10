2/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @detdanskekongehus

La formula scelta per gli auguri pubblici al principe Christian di Danimarca, che ha compiuto diciassette anni il 15 ottobre, ribadisce con forza la nuova linea della casa reale danese che vedrà d'ora in avanti i figli di Joachim, secondogenito della Regina Margherita II (lontani dalla successione al trono), trattati come persone comuni. Lo scatto del giovane, una “foto di un amico”, non un ritratto ufficiale, in posa informale, ribadisce la decisione della Sovrana di promuovere un'immagine dei nipoti ora sprovvisti di privilegi come persone più vicine al popolo

