Meghan Markle torna a parlare della regina Elisabetta dopo la morte

La duchessa di Sussex rompe il silenzio a oltre un mese dalla scomparsa di Elisabetta II. E, in un'intervista a Variety, parla della "fase difficile" vissuta nei giorni del lutto. Poi si dice "grata del benvenuto ricevuto già dal primo incontro". Pochi accenni, invece, alle controversie sulla serie Netflix prossimamente in uscita e che avrebbe irritato i membri della famiglia reale

A oltre un mese dalla morte della regina Elisabetta , Meghan Markle torna a parlare della sovrana e dei rapporti non semplici della famiglia reale con lei e il principe Harry. Lo fa in una lunga intervista a Variety , la cui pubblicazione è stata posticipata proprio in seguito alla morte di Elisabetta. "Sono grata del fatto di aver vissuto questo lutto così importante accanto a mio marito, è stato un momento difficile", ha confessato Meghan al magazine statunitense, sottolineando, però, di aver "toccato con mano l'eredità che la regina ha lasciato al mondo". La duchessa di Sussex ha poi ricordato il primo incontro vissuto in solitaria con Elisabetta, a giugno 2018, a circa un mese dal matrimonio reale con il principe Harry a Windsor. "Mi sento fortunata e orgogliosa di aver ricevuto un così caloroso benvenuto dalla matriarca della famiglia".

Nessun accenno alle presunte modifiche al documentario

Al centro dell'intervista anche il documentario prodotto da Netflix sulla vita di Harry e Meghan, prossimamente in uscita, e che sarebbe stato mal digerito proprio dalla stessa regina. Sia Meghan che il marito, si legge nell'intervista, si sono affidati completamente alla regista. Non si entra nel merito, invece, dei contenuti che la coppia avrebbe chiesto di modificare dopo la morte della regina, probabilmente per abbassare i toni di polemica iniziali legati ad aspetti poco graditi dai Windsor.

Le polemiche sulle scene legate alla morte di Diana

"Fidarci di qualcuno al punto da affidargli la propria storia è stato bello, anche se significa che il modo in cui sceglie di raccontarla potrebbe non essere quello che avresti scelto tu. Ma affidare la tua storia a qualcuno significa guardarla attraverso i suoi occhi: è interessante, soprattutto per mio marito che non aveva mai lavorato nel mondo dello spettacolo prima". Poco o nulla, dunque, Meghan ha svelato sulla reale natura del documentario, su cui gravitano parecchie controversie, in particolare quelle legate al coinvolgimento del principe con una rete, Netflix, appunto, che trarrà profitto dalle scene tragiche che hanno preceduto e seguito la morte di sua madre, Diana Spencer.