Harry e Meghan, un libro svela nuovi retroscena sulla famiglia reale

Un libro che è in procinto di essere dato alle stampe ritrarrebbe la consorte del duca di Sussex come una donna senza scrupoli: autoritaria e irrispettosa nei confronti di chi lavora per lei e per la famiglia reale

Meghan Markle potrebbe tornare protagonista, suo malgrado, delle prime pagine di tabloid e rotocalchi, non solo inglesi. Gli estratti di un libro scritto da un giornalista che conosce da vicino la casa Windsor fanno tremare la famiglia britannica, ma soprattutto i duchi di Sussex.

Un libro in uscita

Si chiama «Courtiers: the hidden power behind the Crown» ed è l’ultima fatica letteraria di Valentine Low, da 15 anni corrispondente del quotidiano britannico Times per la Casa Reale e da un quarto di secolo analista attento agli affari di Buckingham Palace. Il libro sarà pubblicato il 29 settembre, ma il Times sta già diffondendo alcuni passaggi chiave. Nelle 304 pagine del saggio il giornalista promette di svelare, come recita il titolo, "il potere nascosto dietro la Corona" e di spiegare “come funziona davvero la monarchia, in un momento cruciale della sua storia” . E sceglie di farlo attraverso un racconto che si basa sul punto di vista della schiera di maggiordomi, inservienti, segretari che accompagnano quotidianamente la famiglia reale e che per questo ne conoscono i più reconditi segreti. Sarebbero proprio le testimonianze dello staff del palazzo a dare il colpo finale alla reputazione già compromessa di Meghan Markle. Meghan era stata già più volte accusata di trattare male i suoi collaboratori, di pretendere troppo e soprattutto di avere modi autoritari. Low mette insieme un dettagliato dossier a favore di questa tesi. Quella che si prepara all'orizzonte potrebbe essere una nuova bufera.

I virgolettati al centro della polemica

“Penso che sappiamo entrambi che io sarò uno dei tuoi boss adesso», avrebbe detto Meghan a un membro della Royal Household ancora prima di convolare a nozze. Ma c'è di più. “Siamo a Buckingham Palace. Vogliamo la tiara. Possiamo averla ora, per favore?”, lo avrebbe intimato nel giorno del matrimonio a Angela Kelly, assistente fidata della Regina e esperta di protocollo, un vero affronto nei confronti di Elisabetta. Persino i bagni di folla in cui l’ex protagonista di Suits appare perfettamente a suo agio sarebbero per lei una tortura. Low sostiene che nel 2018, durante il tour in Australia, Meghan abbia esclamato: «Non posso crederci di non essere pagata per tutto questo». Il libro non sarebbe più clemente con Harry accusato di assecondare ciecamente gli eccessi della moglie e di avere il cuore di ghiaccio. Sarebbe persino invidioso del suo nipotino George, una potenziale minaccia per la sua visibilità.

Un personaggio che divide

Da quando il suo nome si è legato a quello di Harry, Meghan ha diviso i fan della Corona. C’è chi la ama per la ventata di aria fresca che ha portato oltremanica e per il suo impegno civile contro il razzismo, ma c’è anche chi la considera un personaggio ambiguo venuto a portare scompiglio nella famiglia più importante del Regno Unito. È diventato virale il video di una donna che rifiuta di stringerle la mano durante una passerella nei giorni successivi alla morte della Regina. I suoi detrattori potrebbero trovare in "Courtiers" (in inglese "Gente di corte") delle conferme. Su twitter Low arricchisce di ulteriori dettagli: “Nel libro sono critico nei confronti di Meghan ma anche molto critico nei confronti del modo in cui il palazzo l'ha gestita”, sottolinea l’autore, lasciando intendere che ce ne sarà per tutti. Il tema è scottante, soprattutto all’indomani della morte della Regina e delle voci di corridoio che volevano ci fossero le condizioni favorevoli per un incontro chiarificatore tra Meghan e il nuovo re Carlo III. Anche dopo la sepoltura di Queen Elizabeth II, l’attenzione sulla monarchia britannica non sembra scemare. Una cosa è certa si continuerà a parlare di Windsor.