Regina Elisabetta, i gioielli della Corona più belli. FOTO

6/12 ©IPA/Fotogramma

Impossibile non citare le innumerevoli spille, da quella a cesto di fiori - con diamanti, rubini e zaffiri - che fu il regalo alla regina dai suoi genitori per la nascita del principe Carlo, nel 1948, a quella dal significato simbolico: 'il nodo degli innamorati’. Questa fu realizzata con diamanti a forma di fiocco, ed era un pezzo della collezione della regina Mary che Elisabetta II ereditò dopo la sua morte nel 1953. Elisabetta l'ha indossata anche per il matrimonio del nipote, il principe William, con Kate Middleton nel 2011 (in foto)