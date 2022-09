Funerali regina Elisabetta, il saluto della famiglia reale. FOTO

1/12 ©IPA/Fotogramma

Il mondo saluta la regina Elisabetta. Oggi – lunedì 19 settembre – è tempo dei funerali solenni per l’ex monarca britannica, scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre. Moltissimi i leader da tutto il mondo arrivati all’abbazia di Westminster, dove si celebrano le esequie per la regnante più longeva nella storia inglese. In foto, re Carlo III all'arrivo a Westminster Hall, dove è partita la processione del feretro verso l'abbazia

Guarda i funerali della regina Elisabetta in DIRETTA streaming