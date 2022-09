È il giorno dei funerali solenni di Elisabetta II nell'abbazia di Westminster. Subito dopo sarà sepolta nel castello di Windsor. Chiuso l'accesso alla coda per renderle omaggio. Dalle 11 lo speciale di Sky Tg24. Il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio nazionale alle 20 in memoria di Elisabetta II, a coronamento dei 4 giorni di omaggio popolare ininterrotto al feretro della regina dei record esposto nella Westminster Hall di Londra. In serata re Carlo III ha offerto un ricevimento ai capi di Stato di tutto il mondo (da Biden a Mattarella) accorsi per rendere omaggio alla madre morta a 96 anni.