3/9 ©Getty

Custodito insieme alla corona di Sant'Edoardo alla Torre di Londra, il copricapo fu realizzato per l’incoronazione di re Giorgio VI nel 1937 ma si basa sul un progetto per la regina Vittoria del 1838. Alla cerimonia di apertura del Parlamento del 1845, cadde dal cuscino sorretto dal duca di Argyll e andò in pezzi. Dopo lo spiacevole episodio, il gioiello fu messo da parte e venne rimontato per Giorgio VI in un modello più leggero e facile da indossare. Poi fu ulteriormente rimaneggiato per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953