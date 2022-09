Regina Elisabetta, feretro nella cattedrale di St Giles a Edimburgo

9/20 ©Ansa

La Bbc ha spiegato che "la fede cristiana sincera", non di facciata, della regina Elisabetta è stata al centro del sermone che ha coronato la liturgia in sua memoria celebrata nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo. Una fede rivendicata pubblicamente "senza falsi pudori", come è stato notato dal pulpito, con citazioni dei suoi messaggi televisivi di Natale, ai suoi espliciti e ricorrenti richiami "al messaggio di Gesù Cristo" come proprio punto di riferimento, seppure nel rispetto dei sudditi di diverso credo o senza fede