Re Carlo III e il Commonwealth: i Paesi che potrebbero sfilarsi

Fremiti repubblicani percorrono anche l’Australia. Ci pensa ad esempio il nuovo premier laburista Anthony Albanese, che però – in segno di rispetto per la morte della regina – ha detto che “adesso non è il momento di cambiare”. Il Canada deve fare i conti la forte componente antimonarchica nel Québec, la premier neozelandese Jacinda Ardern (in foto) – pur negando di averlo in agenda – si dice convinta che ci sarà un futuro repubblicano anche per il suo Paese