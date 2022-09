Carlo proclamato Re anche in Galles, Scozia e Irlanda del Nord ma da Antigua alla Giamaica il vecchio impero vacilla. Ali di folla si sono radunate lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo che ha attraversato la Scozia. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Biden e la first lady parteciperanno ai funerali della sovrana in prossimo 19 settembre