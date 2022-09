Guterres invitato ai funerali

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ricevuto l'invito a partecipare ai funerali della Regina Elisabetta II a Londra il 19 settembre. Lo fa sapere il suo portavoce, Stephane Dujarric, precisando che per ora non ci sono conferme su un suo eventuale viaggio. La data dei funerali della Regina potrebbe modificare l'inizio dell'Assemblea Generale dell'Onu al Palazzo di Vetro di New York: il dibattito generale inizia martedì 20 settembre, ma il giorno prima è in programma il vertice sull' istruzione convocato da Guterres. Il Transforming Education Summit per ora rimane in agenda come previsto (anche se era a livello di capi di stato, mentre la presenza di molti di loro è stata già confermata alle esequie di Elisabetta II).