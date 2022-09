Urla contro il principe Andrea durante processione, arrestato un uomo

Momenti di tensione durante la processione funebre della regina Elisabetta II . Un uomo di 22 anni, infatti, si è messo a urlare proprio al passaggio del feretro, pronunciando il nome di Andrea, prima di essere fermato da due persone probabilmente membri del pubblico e successivamente portato via da agenti di polizia. Il contestatore è stato arrestato per violazione della quiete.

Contestazioni anche contro Re carlo III

Sky news riferisce che secondo un portavoce di Police Scotland il giovane contestatore è stato arrestato intorno alla 14.50 di lunedì 12 settembre: l’accusa è di “violazione della quiete”. Il terzogenito della regina Elisabetta è stato l’unico membro della royal family a sfilare in abiti civili. Nel corso del passaggio della salma, anche re Carlo III è stato preso di mira. In questo caso si tratta di una donna che è scesa in strada esponendo un cartello di opposizione alla monarchia con scritto: “Non è il mio re, abolite la monarchia”. Quest’ultima – in base a quanto riporta Open – è stata fatta allontanare dalla polizia.