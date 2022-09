2/10 ©Ansa

PUTIN ASSENTE- Quasi certa l’assenza del presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino fa sapere che "non viene presa in considerazione la presenza del presidente. Si atttenderà l'annuncio del protocollo della cerimonia prima di decidere chi inviare" in rappresentanza di Mosca. Nei giorni scorsi, Putin ha espresso le sue condoglianze: "Per decenni, la regina Elisabetta II ha goduto giustamente dell'amore e del rispetto dei suoi sudditi e di autorevolezza nello scenario mondiale"

