Non solo la Royal family inglese: sono diverse le dinastie reali che regnano in giro per il mondo. Oltre ai Windsor, ad esempio ci sono il Casato dei Borbone e la Casa reale Bernadotte. Senza dimenticare i Savoia, che hanno regnato in Italia prima dell’abolizione della monarchia. Ecco alcune delle famiglie reali più famose, i sovrani attuali e i loro eredi