Ieri è stata celebrata la messa in memoria della Regina Elisabetta II nella cattedrale di Sant'Anna a Belfast. Il rito religioso ha seguito la cerimonia in parlamento delle condoglianze offerte a Carlo III, in visita in Irlanda del Nord. Prima volta in Parlamento di Re Carlo III che ha rinnovato solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di "governo costituzionale" britannico nel palazzo di Westminster. Il sovrano, con la regina consorte Camilla al fianco, ha promesso di seguire le orme dell'"amata madre". La Russia esclusa dagli inviti al funerale di Stato.