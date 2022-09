Già da questa mattina in tantissimi si sono messi in coda per vedere sfilare il corteo che prenderà il via nel primo pomeriggio. A Westminster Hall saranno poi aperte le porte per l'omaggio del popolo alla sovrana che durerà per 4 giorni, fino alla vigilia dei funerali di Stato in programma per lunedì 19. Previsti tempi di attesa fino a 30 ore