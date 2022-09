Londra, code fino a 35 ore per rendere omaggio a Elisabetta II. VIDEO

Dopo le 33.000 presenze registrate in Scozia, nella notte migliaia di sudditi inglesi si sono messi in coda, sotto la pioggia, per rendere omaggio alla regina Elisabetta II nella camera ardente allestita nel Palazzo di Westminster. Scotland Yard avverte che le attese potrebbero durare fino a 35 ore

L’attaccamento dei britannici alla Corona ha una storia lunga secoli. Una tradizione che, in 70 anni di regno della regina Elisabetta II, si è rivestita di un legame emotivo profondo. Fleur ha sette anni, viene dal Warwickshire ed è arrivata nelle prime ore del mattino con sua madre Emma.“ Sono molto triste che la regina sia morta. Era una donna speciale ”, dice la piccola alla Bbc . Seduta accanto a lei c'è Sally Stoodley, 82 anni, di Alton nell'Hampshire, qui con sua figlia Jannine. Da bambina, Sally venne a Londra nel 1953 con sua madre per vedere l'incoronazione. In questo giorno, era determinata a tornare per dire addio alla sua regina. Ai giornalisti della Bbc riferisce: “Ho il massimo rispetto per tutto ciò che ha fatto in questi anni e per l'esempio che ha dato. Le dobbiamo moltissimo ”.

"Non vedremo mai un'altra regina, il minimo che possiamo fare è stare in questa coda. Sotto la pioggia, il sole, staremo qui ". Sono le parole riferite alla Bbc da chi, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, è corso a prendere il proprio posto per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II.

Circa 33.000 persone in coda in Scozia

Nei giorni precedenti, circa 33.000 persone si sono radunate in Scozia per rendere omaggio alla sovrana. Il feretro è stato esposto il 12 settembre, per 24 ore, nella cattedrale di St Giles a Edimburgo. Come mostrano i numerosi video pubblicati sul web, in migliaia hanno iniziato a mettersi in fila già nel cuore della notte. Dopo l’omaggio nella Scozia tanto amata da Elisabetta II, fino a diventare il luogo prediletto delle sue residenze private, come quella di Balmoral dove si è spenta giovedì 8 settembre, le spoglie sono state trasportate a Londra.

La camera ardente a Londra

“È un dovere molto triste ma un privilegio unico essere coinvolti oggi mentre la bara della regina viene portata al Palazzo di Westminster”, dice un uomo incaricato degli aspetti cerimoniali del funerale reale alla Bbc. Nella capitale inglese, i sudditi potranno recarsi nella Westminster Hall, la grande sala situata nella parte più antica di Buckingham Palace. Qui la bara sarà esposta per quattro giorni prima del solenne funerale di Stato previsto per il 19 settembre. La camera ardente verrà aperta oggi, 14 settembre, alle 17 ora locale, ma molti sono in fila già da ieri notte. La stessa sala in cui furono esposte le salme del padre della regina, Giorgio VI, e del nonno, Giorgio V, della regina madre e anche di Winston Churchill sarà per i sudditi il luogo dell’ultimo affezionato saluto.

La pioggia non ferma i sudditi: code fino a 35 ore

Sono attese migliaia di persone. Secondo Scotland Yard, l'attesa per la coda potrebbe arrivare fino a 35 ore. Si farà la fila anche di notte, senza possibilità di dormire poiché la coda sarà in continuo movimento. La determinazione dei sudditi non è scalfita neanche dalla proverbiale pioggia londinese. “Ci siamo bagnati prima delle 2 del mattino e da allora non ci siamo più asciugati", dice Michael alla Bbc. "L'acqua è caduta sullo schienale della sedia, ci siamo resi conto che eravamo seduti nell'acqua". La pioggia è diminuita nella mattinata e, in meno di 12 ore, Michael e la sua famiglia saranno tra i primi autorizzati a entrare nella Westminster Hall per rendere omaggio alla regina.