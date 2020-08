1/25 ©Getty

Dal Regno Unito alla Spagna, passando per il Principato di Monaco e il Lussemburgo: sono 12 i Paesi europei che hanno la monarchia come forma di governo, anche se in molti Stati la figura del sovrano è soprattutto simbolica. Ecco le casate reali che regnano in Europa

Gli italiani entrati a far parte di famiglie reali europee