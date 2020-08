Juan Carlos, per la stampa portoghese la nuova dimora è ad Estoril

Il re emerito ha annunciato ieri di aver lasciato la Spagna in seguito alle rivelazioni su presunti fondi segreti in Svizzera

Sarebbe Estoril, in Portogallo, la nuova dimora del re emerito di Spagna, Juan Carlos, che ha annunciato ieri di aver lasciato il Paese in seguito alle rivelazioni su presunti fondi segreti in Svizzera. Lo riporta la televisione portoghese Tvi, senza citare fonti. Estoril è il luogo dove Juan Carlos trascorse parte della sua infanzia, ai tempi dell'esilio della famiglia reale, e si trova nella municipalitò di Cascais, dove anche Umberto II di Savoia visse a partire dal 1961. Le autorità locali, interpellate dall'agenzia Efe, non hanno potuto confermare l'arrivo dell'ottantatreenne re emerito sebbene la settimana scorsa il sindaco Carlos Carreiras si fosse dichiarato pronto ad accogliere Juan Carlos "a braccia aperte".

Juan Carlos manterrà il titolo di re emerito

Il re emerito ha comunicato ieri al figlio, il re Filippo VI, la sua decisione di lasciare la Spagna per salvaguardare il prestigio della Corona, dopo mesi di notizie che avevano deteriorato in modo irrimediabile l'immagine di un monarca che fu popolarissimo. In particolare, le ultime informazioni sulla donazione da 65 milioni all'amante Corinna Larsen, nascosta al fisco, avevano riacceso il

dibattito sull'inviolabilità legale della persona del re. Con in carica un governo di sinistra - per di più in piedi grazie al voto degli indipententisti baschi e catalani - Juan Carlos ha cercato con il suo allontanamento di evitare che la discussione portasse a una revisione costituzionale che si ritorcesse contro il figlio. Anche dopo aver lasciato la Spagna, Juan Carlos manterrà il titolo di re emerito che gli era stato riconosciuto dopo la sua abdicazione nel giugno 2014.