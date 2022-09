Le api di Buckingham Palace hanno saputo della morte della Regina

L'apicoltore ufficiale della Famiglia Reale britannica, a servizio da 15 anni, ha annunciato alle api di Buckingham Palace e di Clarence House la notizia del decesso della Regina Elisabetta II. Questa prassi non è descritta nei protocolli, ma è una tradizione antica che in Inghilterra non è mai stata del tutto abbandonata e che nelle tenute Windsor si carica di significati simbolici.

Le api della Regina

Comunicazioni riservate, due minuti di silenzio in tutto il Regno, prove generali per il corteo funebre, il dress code dei giornalisti della BBC: il protocollo "London Bridge" e la sua variante operazione "Unicorno", scattati appena sopraggiunta la morte della Regina, non lasciano nulla al caso. Ogni dettaglio è codificato. Ma non finisce qui. C’è un altro importante passaggio che sfugge ai documenti ufficiali e che affonda le radici nella notte dei tempi. Si tratta della tradizione di comunicare alle api la notizia della morte della sovrana.

Una tradizione antica

Le origini di questo rituale non sono note. Le loro tracce si perdono nel folklore popolare delle campagne inglesi. C’è chi lo fa addirittura risalire ai Celti. Al pari dei membri della famiglia le api devono essere avvisate di cambiamenti e sconvolgimenti, che siano positivi o negativi. In particolare, le notizie relative a nascite e morti, secondo la tradizione, devono essere riportate per filo e per segno a questi insetti noti per la loro operosità.

Tra folklore e protocollo

Per i lutti si apre un capitolo a parte. Tra il Settecento e l’Ottocento si diffuse la credenza che se si fosse dimenticato di comunicare alle api il decesso di un parente disgrazie e sventure si sarebbero abbattute sulla famiglia. I contadini temevano che una qualsiasi mancanza di rispetto potesse pregiudicare la futura produzione di miele. Sebbene non si creda più a queste superstizioni, l’usanza è sopravvissuta. I professionisti che la praticano ancora nel Terzo Millennio, però, non sono molti. Tra questi coraggiosi difensori della tradizione c’è John Chapple, l’apicoltore ufficiale di Buckingham Palace e di Clarence House. Da quindici anni si occupa con passione e dedizione delle arnie londinesi della famiglia Windsor. La stampa britannica ha reso noto che il 9 settembre scorso ha sbrigato la pratica, come è consuetudine da secoli.

Le arnie di Buckingham Palace

Ma con che modalità è stata data la notizia alle api della sottospecie “mellifera mellifera”? Chapple ha posto dei nastri neri sulle arnie, sette in totale. Secondo quanto riportato dal popolare quotidiano britannico The Daily Mail's che ha intervistato il settantanovenne, Chapple ha sussurrato con voce sommessa la notizia della morte della Regina. Ha inoltre annunciato la proclamazione del nuovo re, Carlo III. "La Regina è morta, ma non fuggite. Il vostro nuovo padrone sarà buono con voi", ha scandito.